Рядом лежал топор: на Кубани работников кладбища подозревают в двойном убийстве

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

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Причиной преступления могла стать ревность.

Тела двух мужчин 21 и 37 лет были найдены в лесополосе рядом с селом Новопавловка в Белоглинском районе Краснодарского края. Как стало известно 5-tv.ru, мужчины были прикопаны, чтобы их не заметили возможные свидетели, один из них был, вероятно, задушен, второй — зарезан.

По данным 5-tv.ru, у правоохранителей уже есть подозреваемые в жестоком убийстве. Ими стали трое работников кладбища 43, 40 и 23 лет. А возможной причиной смертельной драки могла быть банальная ревность: старший погибший приревновал свою жену к одному из подозреваемых, и вместе с младшим товарищем ранним утром 14 августа приехал на кладбище разобраться в ситуации.

После убийства тела вывезли за территорию населенного пункта, прикопав их на лесополосе. При осмотре местности полицейские нашли недалеко от тел топор, который может помочь при расследовании преступления.

Стоит отметить, что один из предполагаемых преступников ранее был судим ранее. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ «убийство двух и более лиц». Преступникам грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

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