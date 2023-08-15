Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Сергей Миронов

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Печальную новость сообщили в Минздраве России. Что произошло с выдающимся академиком?

На 76-м году жизни скончался президент НМИЦ травматологии и ортопедии, академик РАН Сергей Миронов. Печальную новость сообщили в Минздраве России.

В ведомстве отметили заслуги Миронова перед страной и выразили соболезнования всем родным и близким покойного. В частности, слова поддержки сказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Благодаря его труду и знаниям развитие получили высокотехнологичные направления лечения в области травматологии, восстановительной и спортивной медицины. Вся жизнь и трудовая деятельность Сергея Павловича была примером преданности избранной медицинской специальности. Его многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие отечественной медицинской науки был отмечен высокими государственными, правительственными и ведомственными наградами», — цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Сергей Миронов родился в Москве в 1948 году. В горячо любимом центре он проработал более полувека. Кроме того, почти четверть века являлся главным внештатным специалистом-ортопедом Минздрава России. Сферу, которой посвятил всю сознательную жизнь, он пытался развивать во всех регионах страны настолько, насколько это возможно.