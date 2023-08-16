Льет как из ведра: сильные ливни накрыли Мурманскую область
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Сильные ливни накрыли Мурманскую область
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru
Многие улицы оказались подтоплены, где-то даже образовались «водопады».
В Мурманской области ливни не прекращаются вторые сутки. Подтопило школу олимпийского резерва в Кировске. Спортивный объект недавно построили в горах, но, видимо, не учли все особенности местности.
Вода размыла склоны, образовалось море грязи. В Хибинах сейчас можно увидеть даже «водопады».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком.