Льет как из ведра: сильные ливни накрыли Мурманскую область

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

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Многие улицы оказались подтоплены, где-то даже образовались «водопады».

В Мурманской области ливни не прекращаются вторые сутки. Подтопило школу олимпийского резерва в Кировске. Спортивный объект недавно построили в горах, но, видимо, не учли все особенности местности.

Вода размыла склоны, образовалось море грязи. В Хибинах сейчас можно увидеть даже «водопады».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком.