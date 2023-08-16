Непредвзятые дискуссии: о чем говорили участники конференции по безопасности в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service; 5-tv.ru

На встречу приехали представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты из 76 стран.

Глобальные угрозы и доверие между государствами обсуждают на Московской конференции по международной безопасности. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии крайне важны сегодня, когда в разных точках планеты полыхают конфликты, отметил Владимир Путин в обращении к участникам встречи.

На нее приехали представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты из 76 стран. Главные заявления — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Конференция была основана в 2012 году. С тех пор она стала востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки, а также региональной, в частности, в сфере безопасности.