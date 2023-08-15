В НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в Альянсе
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При этом в США допускали присоединение киевского режима к блоку лишь при завершении конфликта.
Украина может вступить в НАТО, если уступит часть своих территорий России. Такой возможный вариант допустил руководитель офиса генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен.
«Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил он.
Прежде президент США Джо Байден заявил, что Украина станет членом НАТО, однако случится это лишь после завершения конфликта Москвы и Киева. В противном случае интеграция страны с альянсом спровоцировала бы третью мировую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, никто не хочет прямого столкновения России и НАТО.