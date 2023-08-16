Больше вреда, чем пользы? Опасно ли быстрое похудение

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Грозит ли проблемами со здоровьем участие в марафонах по сбросу веса?

Избавление от лишнего веса в краткие сроки может привести к неприятным последствиям. Об этом изданию URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова.

Эксперт отмечает, что опасно гнаться за быстрым похудением. Особенно это касается участия в марафонах, которые только на первый взгляд помогают привести себя в форму.

Дело в том, что их процесс построен на избавлении от воды и гликогена, точнее — отказа от пищи, богатой углеводами. Плюс — «неадекватный» дефицит калорий в ежедневном меню, чье количество не должно превышать 1200.

В итоге вес действительно снижается, но ненадолго. Специалист утверждает: он не только вернется, но еще и в самом неприглядном виде.

«По окончанию марафона вес все равно вернется, но только уже за счет жировой ткани: тело будет выглядеть дряблым и отечным, начнут сыпаться волосы, желудочно-кишечный тракт страдает, а энергии ноль», — напоминает врач.

Также от резкого похудения страдают и другие системы организма. Вместо долгожданной легкости человек получает дискомфорт, усталость, тревогу и раздражение.

Поэтому Половодова напоминает: здоровым похудением считается избавление примерно от 1% исходного веса в неделю.

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