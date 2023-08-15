Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Какие кредитные организации уже анонсировали улучшение доходности по таким продуктам?

Российские банки повысят ставки по вкладам после решения Центробанка о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12%. Об этом сообщает ТАСС.

Так, уже некоторые кредитные организации анонсировали улучшение доходности по сберегательным продуктам. Среди них — ВТБ и Альфа-Банк.

Во вторник, 15 августа, Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Решение принято на внеочередном заседании после сильного ослабления рубля за последние недели. Так, курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал отметку в 111 рублей. А стоимость доллара достигала 101,62 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс рубля по отношению к евро, доллару и юаню в ходе торгов на Московской бирже возобновил падение после решения Банка России по ставке.