В КНДР заявили о переброске США ядерных средств в Южную Корею

Фото: www.globallookpress.com / Wang Yijie

Читайте нас в: Дзен Новости

Американцы только усиливают вероятность столкновения.

С начала года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, тем самым ставя ситуацию на грань ядерной войны. Об этом заявили в Минобороны КНДР.

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны», — сказал глава ведомства Кан Сун Нам в обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Глава ведомства также отметил, что решить проблему корейского полуострова переговорами сегодня невозможно, только сила удерживает стороны от военного столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики.