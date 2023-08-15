По делу блогера Елены Блиновской арестовано имущество на 64 млрд рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В общей сложности она, не уплачивая налоги, задолжала стране 918 миллионов рублей.

Имущество на 64 миллиарда рублей арестовано по делу блогера Елены Блиновской о неуплате налогов. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. При этом, по информации адвоката, точная сумма долга еще не установлена.

Знаменитость, по версии следствия, «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности — если вину докажут, ее могут посадить на десять лет. 27 апреля этого года она пыталась уехать из России, но ее задержали практически на границе.

Скорее всего, создательницу «Марафона желаний» кто-то предупредил о задержании. Женщина приобрела билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в иномарку и поехала в сторону Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пресненский суд Москвы наложил новый арест на имущество и счета блогера Елены Блиновской.