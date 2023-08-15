Стали известны дата и место прощания с клоуном Андрюшей

Фото: © РИА Новости / Л. Нерео

Читайте нас в: Дзен Новости

Церемония начнется утром.

Церемония прощания с Народным артистом России Андреем Николаевым, известным всему миру как клоун Андрюша, состоится в пятницу, 18 августа, в Москве. Об этом сообщили в Росгорцирке.

Уточняется, что церемония начнется в 10:00 в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

О смерти известного во всем мире клоуна Андрюши стало известно во вторник, 15 августа. Андрею Николаеву было 85 лет. В Росгорцирке выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за несколько дней до смерти у Андрея Николаева обнаружили острую стадию желтухи и коронавирус.