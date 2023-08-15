Мужчина, хранивший селитру рядом с взорвавшейся АЗС в Дагестане, объявлен в розыск

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

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Прогремевшие 14 августа взрывы унесли десятки жизней и стали настоящей трагедией для дагестанцев и всей страны.

Возможный виновник взрыва на АЗС в Махачкале объявлен в розыск. Как стало известно 5-tv.ru, некий 34-летний Насрулаев хранил на территории автосервиса селитру или другое вещество, пока не установленное.

До этого представитель той АЗС рассказал РИА Новости, что взрыв произошел как раз из-за возгорания селитры в ангарах, которые стояли напротив автосервиса. По его словам, виновником трагедии стал именно этот сервис.

Вечером 14 августа на территории АЗС в Махачкале произошел взрыв. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах.

На данный момент известно о 35 погибших, среди которых также есть дети. Под завалами все еще могут находиться люди. Предварительной причиной произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с моментом взрыва на АЗС в Махачкале.