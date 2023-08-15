США планируют создать в АТР сеть альянсов для сдерживания РФ и КНР

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix

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Вашингтон уже приступил к реализации в Азиатско-тихоокеанском регионе курса на сдерживание стран.

Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила свою деятельность у границ России и Китая. Об этом заявили в Главном управлении Генерального штаба ВС РФ.

«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено 77 самолето-вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год», — сказал начальник ГУР Игорь Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

Он также отметил, что Вашингтон приступил к реализации в Азиатско-тихоокеанском регионе курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Так, американцы развернули там огромную группировку — 400 тысяч военных, до тысячи боевых самолетов, 130 кораблей.

Днем ранее, 14 августа, сообщалось, что российский истребитель Миг-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон», который приближался к границе России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин не исключил стремление НАТО интегрироваться с блоком AUCUS.