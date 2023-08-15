Начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб во время учебного полета

Фото: Telegram / Мурат Кумпилов / muratkumpilov

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Полковник за свою жизнь стал участником нескольких специальных операций — в Сирии и на Украине.

Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в результате авиапроисшествия, случившегося во время выполнения плановых учебных полетов. О трагедии в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», — написал он.

Государственный деятель отметил, что Гуров много лет был главой одной из воинских частей Майкопского гарнизона. По его словам, полковник принимал участие в военной операции в Сирии, а также был участником СВО.

Кумпилов добавил, что Гуров был профессионалом своего дела — грамотным и опытным офицером, мудрым командиром. Во время боевых столкновений на территории Украины он с честью защищал интересы Отечества.

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