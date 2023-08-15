Два человека получили травмы при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Пострадавшими оказались мужчина и женщина — местные жители Белгородской области.

Белгородское село Новая Таволжанка оказалось под обстрелом боевиков киевского режима. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что выпущенные три снаряда разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. В результате травмы получили двое местных жителя.

«Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное», — уточнил Гладков.

В настоящее время врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ отразили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области.