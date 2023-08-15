VK Education открывает набор на бесплатные курсы по Python и не только

Фото: vk.com

Слушатели смогут углубить знания в изучении языка программирования и разработке веб-сервисов на Golang, а также получить навыки специалиста технической поддержки.

Три бесплатные образовательные программы VK Education стартуют осенью. Они рассчитаны на студентов третьего и четвертого курсов бакалавриата, второго-пятого курсов специалитета, а также учащихся магистратуры и недавних выпускников. Программы насыщены практикой: под руководством экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат набор навыков, необходимых для начала карьеры в IT.

Обучение бесплатное, продолжительность каждого курса — три месяца. Для зачисления нужно пройти вступительные испытания. Занятия проходят онлайн, их можно совмещать с учебой или работой. В программах также есть офлайн-мероприятия. Подать заявку на обучение можно на сайте.

«VK Education активно поддерживает студентов и помогает им развиваться в IT-сфере. На наших бесплатных курсах они могут освоить востребованные направления и использовать их в работе над реальными IT-проектами. Значительная часть всех программ — работа над практическими кейсами. Полученные знания и опыт будут полезны начинающим специалистам для старта карьеры. Лучшие выпускники курсов смогут присоединиться к команде VK», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

На курсе «Разработка веб-сервисов на Golang» студенты смогут развить навыки программирования на одном из самых востребованных языков и научатся применять его в серверной веб-разработке. В программу включен офлайн-хакатон в офисе VK в Москве. Заявки на обучение принимаются до 20 сентября включительно. Для прохождения вступительных испытаний требуются знание Python, Ruby или JavaScript, а также понимание принципов работы основных веб-протоколов и баз данных. Старт обучения — 28 сентября.

Студенты программы «Углубленный Python» смогут изучить Python — язык программирования, который сегодня востребован в самых разных сферах — от геймдева до создания ботов для соцсетей. Они научатся решать практические задачи на Python и познакомятся с инструментами для отладки и тестирования. Также в программу входят лекции в офисе VK с онлайн-трансляцией, воркшопы от менторов и финальный хакатон. Заявку можно подать до 31 августа включительно. Для поступления и успешного прохождения курса понадобятся знание Python, понимание базовых алгоритмов и Linux. Начало обучения — 12 сентября.

Слушатели курса «Специалист технической поддержки» узнают, какую роль в проекте играет техподдержка и как она влияет на развитие продукта. Они освоят концепцию Service Desk, основы администрирования операционных систем и сетевых технологий. Курс подойдет новичкам в IT, дополнительным плюсом на вступительных испытаниях станет владение одним из языков программирования. Заявки принимаются до 29 сентября включительно. Обучение начнется 10 октября.

На сайте VK Education доступны обучающие материалы, которые помогут подготовиться к отборочным испытаниям.