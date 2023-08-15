Министр обороны Венесуэлы скоро может посетить Россию

Фото: www.globallookpress.com / mod_russia

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Приехать ранее ему не позволяла плотная внутренняя, а также внешняя повестка.

В Минобороны Венесуэлы сообщили, что глава ведомства Владимир Падрино Лопес вскоре может прибыть в Россию с визитом. Об этом в оборонном министерстве страны рассказали агентству РИА Новости.

Вице-министр по вопросам планирования и развития Минобороны южноамериканской страны Ренье Урбаэс Фермин на полях Московской конференции по международной безопасности побеседовал с журналистами. Он рассказал про работу главы ведомства и отметил, что в скором времени министр сможет найти время для переговоров с российским коллегой.

«Я уверен, что он сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством», — прокомментировал Фермин.

По его словам, Лопес не мог приехать с визитом в Россию ранее из-за загруженного графика — на его повестке были вопросы как внутреннего характера, так и международного.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу обсудил вопросы военного и военно-технического сотрудничества с белорусским коллегой Виктором Хрениным.