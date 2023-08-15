Малыш из Новокузнецка взял в рот провод от зарядки и мгновенно умер

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

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Родители даже не успели ничего понять.

В Кемеровской области полуторагодовалый ребенок умер из-за зарядного устройства. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в многодетной семье из Новокузнецка.

Вечером в доме маленький сын, находясь в спальне родителей, взял в рот провод зарядного устройства от мобильного телефона. Устройство в этот момент было подключено в розетку. Где были родители в момент происшествия — неизвестно.

От разряда тока малыш скончался на месте. Точную причину смерти установит экспертиза. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности уже возбуждено.

Также известно, что у родителей осталось еще двое детей: 12-летняя и 10-летняя дочери. Состояла ли семья на учете как неблагополучная — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Анапы убила трехмесячного сына и попыталась покончить с собой.