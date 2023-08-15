Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
Виктория Андреева 2 010 0
Глава Дагестана Меликов: нарушение мер безопасности происходит из-за алчности
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
В результате трагедии погибли 35 человек, в числе которых есть дети.
Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале. Как сообщил глава Республики Сергей Меликов, виной тому мог быть человеческий фактор.
«Взрыв на АЗС мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения», — подчеркнул чиновник.
В результате трагедии погибли 35 человек, а число пострадавших уже приблизилось к сотне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. Трагедия произошла поздним вечером 14 августа.