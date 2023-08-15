Фото: Муса Салгереев / ТАСС

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В результате трагедии погибли 35 человек, в числе которых есть дети.

Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале. Как сообщил глава Республики Сергей Меликов, виной тому мог быть человеческий фактор.

«Взрыв на АЗС мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения», — подчеркнул чиновник.

В результате трагедии погибли 35 человек, а число пострадавших уже приблизилось к сотне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. Трагедия произошла поздним вечером 14 августа.