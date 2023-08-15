В РФ могут создать гибридную сеть связи для управления беспилотниками

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Минцифры представило стратегию развития отрасли.

В России могут создать гибридную сеть связи для управления беспилотными авиационными системами. Информация об этом следует из проекта Минцифры о стратегии развития отрасли до 2035 года.

«Предполагается поэтапное создание отечественной гибридной сети связи для управления беспилотными авиационными средствами, включающей как наземный, так и спутниковый сегменты», — говорится в документе.

Кроме того, предполагается обновление спутниковой группировки на геостационарной орбите Земли. Россия также планирует вывести на орбиту космические аппараты нового поколения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению президента Владимира Путина, в России необходимо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет», «Куб» и танков Т-90М «Прорыв».