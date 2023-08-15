Силовики срезали замки с ряда зданий в Киево-Печерской лавре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ferdinand Hollweck; 5-tv.ru

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Полиция оцепила территорию и не пропускает священнослужителей.

Киевский режим продолжает притеснять каноническую Украинскую православную церковь. Силовики подошли сразу к нескольким корпусам Киево-Печерской лавры.

Они срезали замки и взломали двери зданий, где живут паломники и монахи. Полиция оцепила территорию и не пропускает священнослужителей.

А тех, кто живет в гостинице, призывают покинуть ее. Причем то, что идти сторонникам УПЦ больше некуда, никого не волнует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был госпитализирован. Законный представитель священнослужителя отметил, что его подзащитного увезли в кардиологическое отделение и прооперировали.