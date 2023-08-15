ФК «Ахмат» уволил главного тренера Ташуева после пяти поражений

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Трудовой договор был расторгнут по согласию двух сторон.

В футбольном клубе «Ахмат» объявили об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Информация об этом появилась на официальном сайте грозненского ФК.

Клуб поблагодарил наставника за время совместной работы и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Уточняется, что стороны достигли соглашения о расторжении трудового договора единогласно.

На данный момент неизвестно, кто станет новым главным тренером «Ахмата». И. о. наставника ФК пока будет выполнять тренер молодежной команды Иса Байтиев. Под его руководством команда будет готовиться к матчу пятого тура РПЛ.

Тренером «Ахмата» Ташуев стал в сентябре прошлого года. В текущем сезоне команде не везло — на счету «Ахмата» лишь одна победа из четырех матчей РПЛ, а 14 августа грозненцы уступили в борьбе «Пари Нижний Новгород». Матч начался голом в ворота «Ахмата» на первой минуте, а закончился со счетом 0:2.

Ранее 5-tv.ru писал, что тренера «Зенита» Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России.