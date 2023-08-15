«Унаследовала от меня»: Бабкина похвасталась красотой повзрослевшей внучки

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Народная артистка воспитывает трех внуков, искренне гордясь каждым из них.

Певица Надежда Бабкина трогательно поздравила внучку Веру с днем рождения, не упустив возможности похвастаться ее достижениями и особенным характером перед публикой.

Народная артистка России посвятила имениннице целый пост в личном блоге. Уникальные кадры юной Веры опубликовало издание 7Дней.ru.

«Вера — совершенно уникальная девочка. С одной стороны, она ласковая, нежная и душевная, как принцесса. <…> С другой стороны, Верочка настоящая сорвиголова. И эту черту она тоже унаследовала от меня», — написала звезда.

Юная наследница играет в футбол, а в ее комнате висит боксерская груша. Но при этом Вера увлекается и более «нежным» хобби — рисованием.

Свои таланты и внутреннюю притягательность девочка получила от бабушки, в чем та твердо убеждена. Бабкина воспитывает трех внуков: 13-летнего Георгия, десятилетнюю Веру и семилетнюю Марфу.

Всех Бабкиной подарил единственный сын Данила. Старший внук уже активно общается с прессой, ведет собственный Telegram-канал и даже планирует развивать творческую карьеру. Не исключает подросток и возможности записать совместную песню со своей звездной бабушкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помощник Бабкиной прокомментировал их роман.