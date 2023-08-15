ВСУ потеряли значительную часть резервов, брошенных на запорожское направление

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Боевики продолжают нести огромные потери.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили две трети резервов на запорожское направление и уже потеряли значительную часть из них. Об этом сообщили власти региона.

«Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — уточняется в заявлении.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главной ошибкой боевиков при так называемом контрнаступлении стало его проведение сразу на нескольких направлениях.