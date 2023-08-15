В Британии задержаны трое граждан Болгарии, подозреваемые в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Они якобы выполняли задания для России.

В Великобритании задержали троих граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает телеканал BBC.

Уточняется, что их задержали еще в феврале. Речь идет о двоих мужчинах 41 и 45 лет, а также о 31-летней женщине. У них якобы были поддельные паспорта нескольких стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которых обвиняют в шпионаже.