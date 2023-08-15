«На пустом месте»: Белоруссия указала на угрозы со стороны НАТО

Белоруссия заявила о вероятности прямого столкновения с НАТО

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Западные страны уже начали вести активную подготовку, указали в республике.

Возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной», заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

«На пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги», — подчеркнул он.

Хренин отметил, что западные страны открыто считают, что Россия, Китай и союзные им государства являются противниками. В их числе и Белоруссия, добавил он. Поэтому страна вынуждена реагировать — республика разместила у себя российское ядерное оружие в качестве действенного фактора стратегического сдерживания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным вопросы развития военного сотрудничества Москвы и Минска.