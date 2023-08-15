Отказался от операции: названа причина смерти клоуна Андрюши
Клоун Андрей Николаев мог умереть от перитонита и некроза
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Что произошло с легендой цирка Андреем Николаевым?
За несколько дней до смерти у Андрея Николаева, более известного в народе как клоун Андрюша, обнаружили острую стадию желтухи и коронавирус. Как пишет StarHit, народный артист России наотрез отказывался от операции, которая, по мнению врачей, могла бы спасти ему жизнь.
Проблемы со здоровьем в итоге не дали звезде шанса на дальнейшую жизнь. По предварительным данным, врачи считают причиной его смерти перитонит и некроз желчного пузыря.
Народный артист России, обладатель высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока» Андрей Николаев скончался на 86-м году жизни. Информации о дате и месте прощальной церемонии пока нет.
Предположительно, желающие проститься смогут прийти в московский цирк на Цветном бульваре. Однако официальной информации по этому поводу еще не поступало.
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