«Мне кажется это неуместным»: Юлиан высказался о пластических операциях Киркорова

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

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Артист считает, что молодым можно быть в душе.

Омоложение поп-короля Филиппа Киркорова частыми пластическими операциями неуместно. Так считает эстрадный певец Юлиан.

«Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. То же касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе», — цитирует артиста издание Газета.ру.

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Кроме того, певец высказался и о стремлении Киркорова выступать на сцене совместно с популярными блогерами. Знаменитость отметил, что не представляет себя в дуэте с Ольгой Бузовой или кем-то еще, ведь он не понимает, о чем они поют.

«Все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям», — сетует знаменитость.

Юлиан отметил, что ему достаточно своих зрителей, которые с ним были и останутся на долгие годы вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Евангелиста шокировала поклонников признанием после неудачной пластики.