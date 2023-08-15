Путин обсудил с президентом Мали двусторонние отношения, ситуацию вокруг Нигера

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Читайте нас в: Дзен Новости

Диалог состоялся по инициативе малийской стороны.

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что диалог о двусторонних отношениях состоялся по инициативе малийской стороны.

«Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики.