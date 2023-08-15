Чехия указала Киеву на ошибки при контрнаступлении

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Чешский отставной генерал также отметил эффективную работу российских бойцов.

Главной ошибкой боевиков при так называемом контрнаступлении стало его проведение сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence.

«Уже упомянутый Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) должен был стать обманным ударом, куда российские войска стянулись бы для обороны, после чего основным направлением и вторичной целью должны были стать Бердянск и Мелитополь», — указал он.

Шедивы также отметил эффективную работу российской армии, в частности применение средств радиоэлектронной борьбы, мешающих осуществлять коммуникацию и наведение.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны вкачивают миллиарды долларов в неонацистский режим, тем самым увеличивая продолжительность конфликта.