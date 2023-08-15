Марго Робби за роль Барби получит около 50 миллионов долларов

Фото: Кадр из к/ф "Barbie", Грета Гервиг, 2023 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Фильм получил оглушительный успех в мировом прокате. Отразится ли это на гонорарах?

Фильм «Барби» вышел в мировой прокат 21 июля. Главную героиню сыграла Марго Робби. По данным издания Variety, за свою роль 33-летняя популярная американская актриса получила около 50 миллионов долларов.

Фильм «Барби», широко растиражированный еще до премьеры, имел огромный успех и собрал кассовый сбор, который, по информации СМИ, уже составляет более 1 миллиарда долларов. Стоит отметить, что, помимо главной роли, Робби также принимала участие в съемках как продюсер картины. Отсюда и складывается настолько значительная сумма гонораров.

Кстати, «Барби» Греты Гервиг считается еще и лучшим стартом фильма, снятого женщиной, в истории кинематографа. Ведь только за первые дни премьеры в американском прокате «Барби» заработал порядка 155 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Барби» стал одним из главных фильмов года.