Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35
Виктория Андреева 141 0
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Среди погибших есть дети. Количество пострадавших составляет уже несколько десятков.
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
На данный момент в региональном Минздраве подтверждают гибель 33 людей. В частности, трех детей.
Число пострадавших составляет 75 человек. Среди них также есть несовершеннолетние. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах Дагестана.
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла 14 августа, поздно вечером.