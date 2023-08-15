Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Среди погибших есть дети. Количество пострадавших составляет уже несколько десятков.

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На данный момент в региональном Минздраве подтверждают гибель 33 людей. В частности, трех детей.

Число пострадавших составляет 75 человек. Среди них также есть несовершеннолетние. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах Дагестана.

Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла 14 августа, поздно вечером.