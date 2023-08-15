Количество погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33 человек

Фото: МЧС России / ТАСС

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Трагедия произошла поздним вечером.

Общее чисто жертв после взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 33 человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Трагедия произошла поздним вечером 14 августа. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах. Кроме того, среди погибших есть дети. Врачи проводят экстренные обследования, хирурги в операционных спасают жизни. Возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве в Дагестане.