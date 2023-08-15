Украинские террористы выпустили 88 снарядов по гражданской инфраструктуре
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Боевики продолжают атаковать, в частности, левобережье Херсонской области. Удары наносят и днем, и ночью.
Украинские террористы за последние сутки выпустили в общей сложности 88 снарядов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.
По имеющимся данным, днем боевики активно атаковали левобережье Херсонской области. Они стреляли по населенным пунктам Алешки, Раденск, Подстепное, Крынки, Пролетарка.
Ночью террористы атаковали гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новая Каховка и Каховка, Саги, а также Казачьи Лагеря.
Данные о пострадавших, возможных жертвах и разрушениях уточняются.