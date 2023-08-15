Стало известно, когда возобновится производство авто на бывшем заводе Volkswagen
Производство авто на бывшем заводе Volkswagen возобновится до конца года
Фото: www.globallookpress.com / Tang Yi
Подробности привели в Минпромторге.
Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, когда возобновится производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, расположенном в Калуге. Об этом он сообщил в ходе форума «Армия-2023».
Так, по его словам, это может произойти до конца 2023 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что производство автомобилей Lada Largus возобновилось на заводе в Тольятти на месяц раньше намеченного срока. Только в августе текущего года ожидается, что с конвейера сойдут 650 машин.