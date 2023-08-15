«Примите сердечные поздравления»: Путин направил телеграмму Ким Чен Ыну
Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму и выразил уверенность в сотрудничестве
Фото: www.globallookpress.com / Russian Presidency
Российский лидер отметил двустороннее сотрудничество во всех областях.
Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества. Именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между РФ и КНДР», — написал Путин.
В тексте российский лидер также отметил двустороннее сотрудничество во всех областях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу передал в ходе своего визита Ким Чен Ыну подарок от Путина.