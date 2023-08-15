Неожиданная правда: в США раскрыли истинную цель лабораторий на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Американцы используют в работе все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии. Но над чем они работают?

Соединенные Штаты создали свои лаборатории на Украине в рамках программ биологического оружия. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

«У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы создаем биологическое оружие. Это биологическое оружие использует новые виды и технологии, которые не существовали поколение назад», — рассказал он.

По мнению Кеннеди-младшего, Украина просто стала площадкой для противостояния сверхдержав. На помощь ей Америка стала выделять до 113 миллиардов рублей.

В Минобороны России ранее также заявили, что американские власти разрабатывают на Украине биологическое оружие. В качестве доказательств были приведены результаты исследований, которые США сами и обнародовали.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут пытаться создать «расово-ориентированные вирусы».