Что это было? Власти объяснили громкие звуки под Ростовом

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

Читайте нас в: Дзен Новости

Очевидцы сообщали, что все было слышно в районе города Миллерово.

Громкие звуки под Ростовом, в районе города Миллерово, ничто иное как обычная учебная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА», — написал чиновник в личном Telegram-канале.

Голубев отметил, что в ходе тренировки военные использовали стрелковое оружие и учебную мишень. Всех местных жителей и гостей региона глава субъекта призвал сохранять спокойствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футбольная команда из Ростова стала свидетелем теракта на Крымском мосту.