Фото: Instagram* / lopatonok

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Киевский режим крушит и умерщвляет все, что видит на своем пути. К чему приведет такая «стратегия»?

«Культурная» политика, проводимая сегодня киевским режимом, не выдерживает никакой критики. Масштабы ущерба столь велики, что возникает резонный вопрос: а реально ли те украинские земли, где сегодня с остервенением искореняют историю и культуру страны, принадлежат этой самой стране? Негодование по этому поводу высказал украинский режиссер Игорь Лопатенок, комментируя, в частности, новость об установке трезубца на место герба СССР на монумент «Родина-мать».

«Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?» — возмущался режиссер в Twitter.

Работы по демонтажу герба СССР начались 26 июля. 14 августа установка трезубца на «Родину-мать» была завершена. Все это обошлось Украине в 28 миллионов гривен.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у дизайнера Артемия Лебедева украинский суд конфисковал две квартиры в Киеве.

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