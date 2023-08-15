Крупный природный пожар вспыхнул на юге Франции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa; 5-tv.ru
Огонь охватил около 500 гектаров леса.
Более трех тысяч человек эвакуированы из-за крупного природного пожара на юге Франции. Огонь охватил около 500 гектаров леса.
Пламя перекинулось на туристический кемпинг, уничтожив полсотни передвижных домов. В районе были слышны взрывы газовых баллонов, огонь тушили с земли и с воздуха.
О пострадавших среди населения не сообщается, однако девять спасателей получили травмы. Ночью на место прибыли дополнительные пожарные расчеты — с их помощью удалось уменьшить площадь пожара.
Однако полностью взять огонь под контроль не удается. Он все еще угрожает жилым кварталам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились пугающие кадры с Гавайев, на которых жители острова, так и не дождавшись помощи, бросаются в океан, чтобы не сгореть заживо.