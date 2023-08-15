Крупный природный пожар вспыхнул на юге Франции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa; 5-tv.ru

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Огонь охватил около 500 гектаров леса.

Более трех тысяч человек эвакуированы из-за крупного природного пожара на юге Франции. Огонь охватил около 500 гектаров леса.

Пламя перекинулось на туристический кемпинг, уничтожив полсотни передвижных домов. В районе были слышны взрывы газовых баллонов, огонь тушили с земли и с воздуха.

О пострадавших среди населения не сообщается, однако девять спасателей получили травмы. Ночью на место прибыли дополнительные пожарные расчеты — с их помощью удалось уменьшить площадь пожара.

Однако полностью взять огонь под контроль не удается. Он все еще угрожает жилым кварталам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились пугающие кадры с Гавайев, на которых жители острова, так и не дождавшись помощи, бросаются в океан, чтобы не сгореть заживо.