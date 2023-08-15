Всем миром: в Приморье началась масштабная спасательная операция
В Приморье началась спасательная операция на фоне непогоды
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Соседям помогают социальные службы и все неравнодушные.
А пока Приморье готовится к новому удары непогоды, представители социальных служб и все неравнодушные совместными усилиями пытаются помочь пострадавшим соседям. Из затопленного региона — репортаж корреспондента «Известий» Даниила Левина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва недостроенной дамбы в Уссурийске было возбуждено уголовное дело о нарушениях при ее строительстве и халатности. Уточняется, что к разрушению привела халатность подрядчика во время возведения дамбы и отсутствие должного контроля за стройкой со стороны заказчика.
По данным прокуратуры, подрядчик не сдал объект в срок, закрепленный договором. Кроме того, были зафиксированы отступления от проектной документации.