Залетел в дом: FPV-дрон ликвидировал украинскую ДРГ в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Оператор наблюдал за боевиками «от первого лица».

Российские разведчики уничтожили диверсионную группу и опорный пункт ВСУ. Причем для атаки использовались не обычные беспилотники, а FPV-дроны с технологией «от первого лица».

Их оператор может отслеживать полет не со стороны, а буквально подглядывать за противником и направлять аппарат в труднодоступные места — в том числе окна и двери.

Так и поступили наши бойцы. Преследуя группу украинских боевиков, дрон залетел непосредственно в дом, где они находились, и взорвал его.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.