На Украине сообщили о взрывах во Львове и Луцке

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

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Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Взрывы прогремели во Львове и Луцке на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закрытое воздушное пространство Украины нарушил пассажирский самолет.