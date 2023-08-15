Есть веская причина: почему Брухунова не стала брать фамилию супруга Петросяна

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Жена народного артиста вовсе не забыла сменить паспортные данные, у нее есть четко сформулированная позиция на этот счет.

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — не сменила фамилию в браке. В личном блоге она разоткровенничалась с поклонниками и заявила, что и плана-то такого не имела. Женщину вполне устраивают собственные инициалы в первозданном виде, таковыми она и намерена их сохранить навсегда. Не всем принятым нормам супружеской жизни готова подчиняться избранница писателя.

«Я дочь своего отца. И носить его фамилию буду до последнего дня своей жизни. Мне кажется эта традиция устаревшей», — заверила супруга юмориста.

После трех лет жесткой критики в свой адрес, названная разлучницей Брухунова не спешила посвящать фолловеров в детали личной жизни. Но время идет, вечно ругать женщину хейтеры не в состоянии. И оттаявшая звезда, молодая мама, начинает делиться частными моментами с публикой. Так, недавно она опубликовала фото наряда для встречи с юмористом и объявила, что пришла на романтическое свидание с ним.

Стоит отметить, вопрос про фамилию еще недавно задел Брухунову, она сочла обращение крайне нетактичным и бескультурным. Ответа супруга артиста не дала, а лишь переспросила: «А как вы определили, что я не взяла!» Но на этот раз фолловеров допустили ближе. Более того, Татьяна поделилась еще одним откровением любовного толка: согласилась, что дамы выбирают кавалеров, похожих на их отцов.

«Отчасти, да. У моего папы было прекрасное чувство юмора», — писала она.

Как призналась Брухунова, она делит с мужем поровну все — и семейные события, радостные или печальные, и бюджет, и дом. В вопросах воспитания общего сына Вагана споров также не возникает. Супруги сходятся во взглядах на жизнь в целом и педагогический процесс в частности. Кроме того, с малышом работают опытные высококвалифицированные няни.

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