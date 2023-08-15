В горах Краснодарского края пропали двое туристов

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Онучин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Покорять вершины отправились отец и сын. На связь с родными не выходили уже несколько дней.

Масштабная спасательная операция развернулась в Кавказском заповеднике, который находится в Краснодарском крае. Двое мужчин — отец и сын — ушли в горы и пропали. Несколько дней путешественники не выходили на связь, родственники заволновались и обратились в МЧС.

В поисках задействовали несколько пеших групп, также местность обследуют с помощью вертолета. Пока это не дало результата, но спасатели не теряют надежду. По их словам, сейчас в Кавказском заповеднике тепло даже по ночам. И если туристы просто заблудились, есть хорошие шансы их все-таки найти.