Городские тайны: в Петербурге начались раскопки на месте разрушенной церкви

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исследования уже позволили создать 3D-модель объекта.

В Петербурге планируют воссоздать памятник истории, разрушенный около полувека назад. Речь идет о Борисоглебской церкви, которая стояла на одной из городских набережных.

Сейчас на месте храма дорога, но это не помешало археологам начать раскопки. Исследования позволили создать 3D-модель, по которой храм конца XIX века построят заново, а кроме того — открыть несколько городских тайн. Все подробности у корреспондента «Известий» Екатерины Шипиловой.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургские реставраторы показали процесс восстановления 30 крылатых гениев с Московских триумфальных ворот. Это чеканные фигуры девушек, которые держат щиты с гербами губерний Российской империи.

Поверхность скульптур уже очистили от многолетних загрязнений. Выяснилось, что каждая состоит из 50 фрагментов из меди и олова.