В США суд опубликовал фиктивные обвинения против Трампа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Timothy A. Clary - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Документ был удален с сайта судебной инстанции вскоре после публикации. Без объяснения причин.

В США набирает обороты кампания по очернению Дональда Трампа. Суд в штате Джорджия опубликовал новый список обвинений против американского экс-президента, на этот раз в рэкете. Однако все они оказались фиктивными! Во всяком случае, документ вскоре удалили с сайта судебной инстанции без объяснения причин. А его происхождение так и осталось неизвестным.

Сам же Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм» перед грядущими президентскими выборами. Окружная прокуратура утверждает, что никаких новых обвинений не выдвигала.

Дональду Трампу на данный момент уже официально предъявлены 78 обвинений по трем делам. И вот на подходе было четвертое, но это дело, похоже, развалилось.