Российские артиллеристы наносят удары по ВСУ под Угледаром

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Точные координаты целей передает разведка армии России.

Украинские боевики не оставляют безуспешных попыток прорвать нашу оборону. Ответные удары по технике и укреплениям националистов наносят российские артиллеристы.

Они бьют без промаха, точные координаты целей передает разведка. Как отпор врагу дают на угледарском направлении, знает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.