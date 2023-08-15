Число пострадавших при взрыве в Дагестане выросло до 75

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Возбуждено уголовное дело.

Число пострадавших в результате взрыва на автосервисе в Дагестане продолжает расти. Цифра достигла уже 75. Эти данные подтвердили 5-tv.ru в Минздраве по республике. Также количество погибших увеличилось до 26.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

По версии следствия, накануне вечером около 21:50 на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе под Махачкалой в здании автосервиса начался пожар, после чего там прогремел взрыв. В МЧС также сообщили, что огонь после перекинулся на расположенную рядом автозаправку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Махачкале.