В Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком
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Сильные дожди обрушились на регион несколько дней назад. Теперь власти оценивают ущерб.
В Приморье вводится режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко.
«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справится», — написал он в своем Telegram-канале.
Кожемяко объяснил, что региональный режим ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.
Несколько дней назад на Приморье обрушились сильные дожди. В результате в реках поднялся уровень воды, оказались подтоплены многие территории. Больше всего досталось Уссурийску. Город пережил крупнейшее наводнение за последние десять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье по решению главы МЧС России Александра Куренкова была направлена оперативная группа для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун».