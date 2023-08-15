Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

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Уже назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

Возбуждено уголовное дело после взрыва на автозаправке в Махачкале, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Дагестан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По версии следствия, 14 августа 2023 года примерно в 21 час 50 минут в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

Согласно последним данным центра медицины катастроф Дагестана, в результате ЧП погибли 25 человек. Заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко также сообщил, что 66 человек находятся в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Махачкале.